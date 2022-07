Web descobriu que pizza de calabresa em SP não tem queijo e as pessoas estão divididas: "Seca?"

De fato, a pizza calabresa - criada em São Paulo - originalmente leva apenas a linguiça e a cebola. No resto do Brasil, no entanto, a preparação aparentemente sempre vem acompanhada por muçarela derretida.

Na web, houve quem “defendesse” a pizzaria, dizendo que calabresa e cebola seriam suficientes, e até apontando que, com queijo, a pizza se “transforma” em toscana, e não calabresa.