Snack peculiar feito com dentes de alho toma conta da web e divide opiniões

Em meio às muitas receitas que viralizam no TikTok, uma proposta de snack tomou a plataforma recentemente, mas dividiu opiniões. Em vídeos, os usuários da rede aparecem fazendo uma mistura de dentes de alho em conserva com alguns temperos no próprio recipiente em que o alimento vem - e, apesar de muita gente ter adorado a ideia, realmente encarando a receita como uma opção viável de lanche, outras pessoas ficaram absolutamente horrorizadas.