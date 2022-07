Youtuber Netão inaugura hamburgueria com ação beneficente: "Chamar quem não teria condições de vir"

Na Bom Beef, os sanduíches custam de R$ 19,90 (em opções do tipo “fake smash”, com hambúrgueres finos, mas suculentos e cheios de queijo), a R$ 62,90 (com opções de hambúrgueres mais altos, duplos, entre outros). Todos eles são preparados com blends exclusivos da marca, em pães especiais e acompanhados de molhos e maioneses autorais – fora os acompanhamentos, como o delicioso crock bacon: tiras de bacon empanadas em cerveja, com casquinha crocante.