Ideia de lanchinho genial para quem gosta da combinação Romeu e Julieta viraliza na web

Recentemente, internautas que apreciam a clássica combinação Romeu e Julieta - queijo com goiabada - ficaram em polvorosa com uma ideia de lanche que tomou as redes sociais. Simples, mas ao mesmo tempo inusitada, a ideia consiste em enrolar goiabada em queijo e fritar, criando uma espécie de enroladinho Romeu e Julieta.