Hamburgueria faz sucesso ao empanar praticamente tudo - inclusive sobremesas

Nas redes sociais, a hamburgueria 1445 Burger se define como "a casa do empanado" - e não é para menos. No restaurante, localizado no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, é possível encontrar pratos clássitos que passam por empanamento - mas, além disso, há também opções bem inusitadas com este toque crocante e irresistível, incluindo sobremesas.