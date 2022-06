Estranho? Este hambúrguer com molho azul na verdade é uma ação em prol do autismo

Hambúrguer com maionese caseira, cebola caramelizada, bacon e creme de queijos: a princípio, um sanduíche comum, mas o chamado "Sbubbles Blue", da lanchonete Sbubbles Burg, é especial em mais de uma forma. Ele vem acompanhado de um molho azul que faz referência a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e parte da renda obtida com sua venda é destinada à causa.