3 receitas de torta de pão de forma para um jantar simples, rápido e gostoso

Modo de preparo:

Aqueça o azeite em uma panela, junte o frango, tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino e refogue até dourar. Adicione o extrato de tomate, o requeijão e a salsa, mexa, misture bem e reserve. Em uma tigela, misture o leite com o creme de leite e o leite e reserve. Forre o fundo de um refratário untado com manteiga com as fatias de pão. Coloque metade do recheio de frango, outra camada de pão e o frango restante. Com um garfo, faça furos na superfície e regue a torta com a mistura de leite e creme de leite. Cubra com a muçarela ralada e asse em forno pré-aquecido a 200 graus por 20 minutos ou até gratinar.