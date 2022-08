Arroz de preguiçoso: 3 formas de preparar uma receita fácil com cara de elaborada

Modo de preparo:

Tempere o frango com sal, pimenta e o suco limão e leve a uma frigideira grande aquecida com um fio de azeite para selar. Quando o frango estiver dourado, retire do fogo e reserve. Na mesma frigideira, faça o refogado com os legumes e acrescente o frango. Mexa bem e junte o arroz cozido em fogo alto. Misture tudo por cerca de 2 minutos até o arroz começar a "pegar" no fundo da panela. Adicione o shoyu e o óleo de gergelim e misture tudo para incorporar. Finalize o prato com a cebolinha picada.