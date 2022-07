3 receitas de pãozinho de frigideira que são rápidas, práticas e deliciosas

Modo de preparo:

Para preparar a massa de pão de aveia, basta misturar bem todos os ingredientes em um recipiente. Despeje parte da massa em uma frigideira aquecida com azeite em fogo baixo e cozinhe por cerca de dois minutos, até o pãozinho ficar levemente dourado. Vire para dourar do outro lado e repita o processo com o restante da massa.