Como fazer pãozinho de frigideira: receita indiana é levinha e rende muito

Coloque a farinha e o sal em uma tigela grande e acrescente a mistura de iogurte. Com as mãos, misture tudo e acrescente metade da água. Comece a sovar, apertando bem a massa e juntando aos poucos o resto da água. Continue a sova por mais 10 minutos, até que a massa fique bem macia e úmida. Cubra a tigela com papel filme e deixe descansar por 1 hora.