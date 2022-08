Estrogonofe é receita-chave para usar no dia a dia: veja como preparar dois sabores

Apesar de ter cara de prato elaborado e difícil, o estrogonofe é uma preparação bem simples - e, além de servir para o dia a dia, dá um ótimo prato para o almoço em família no final de semana (além de poder, inclusive, dar um ótimo molho de macarrão). Aprenda duas receitas-chave cheias de sabor: uma com carne vermelha e uma com frango.