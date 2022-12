Como fazer kombucha em casa: bebida aumenta a imunidade e faz bem para o intestino

Adicione o vinagre, misture bem e junte a colônia de kombucha, que deve flutuar na superfície, mesmo que para isso seja necessário aguardar um dia. Use um papel toalha ou o pano vazado para cobrir o pote e prenda-o nas laterais com um elástico. Deixe fermentar por 7 a 10 dias em um mesmo lugar, que deve ser escuro e arejado. A kombucha fermenta melhor em ambientes entre 24° C e 30°C.