Fazer Danette em casa é fácil e rende porção tamanho família: veja receita

Misture tudo até encorpar e ficar com consistência de mingau. Retire do fogo e, quando esfriar, adicione o creme de leite. Misture tudo novamente, despeje em um refratário e leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir. Veja no vídeo abaixo a receita dessa e de outras delícias que você pode fazer em casa: