Aproveitar o "fundinho" da panela após preparar carne é chave para molho delicioso

Após fritar bife, filé de frango ou bisteca de porco, a frigideira fica com um "queimadinho" no fundo que muita gente descarta. O fundinho de panela de carnes como estas, porém, pode ser usado no preparo de um caldo delicioso, rico e encorpado. Veja como prepará-lo e, de quebra, garanta uma louça mais fácil de lavar.