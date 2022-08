Batata frita sequinha e crocante com 4 truques espertos: amido de milho, banho de gelo e mais

Truque com gelo deixa batata frita sequinha

A dica do choque térmico para deixar a batata frita sequinha é uma das mais simples: cozinhe os palitos em água fervente por 4 minutos, escorra e coloque as batatas em um recipiente com água e gelo para cessar o cozimento. Volte a escorrer, seque bem e frite por imersão em óleo quente.