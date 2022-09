Por que a carne moída fica empelotada? Saiba como evitar que isso aconteça durante o preparo

Deliciosa e versátil, a carne moída pode fazer parte do recheio da panqueca, aparecer no escondidinho, entrar no molho de tomate, ser transformada em quibe assado e até ser servida como acompanhamento no prato do arroz com feijão. Apesar disso e de ser muito fácil de fazer, alguns cuidados são necessários para que ela não empelote - e estes truques vão te ajudar independentemente do corte escolhido: