Como evitar cheiro de ovo no bolo: dica simples de confeiteira impede o odor desagradável

Outro truque prático para tirar o cheiro de ovo de doces e sobremesas é passar a gema por uma peneira, uma vez que a película que envolve a parte amarela do alimento é que causa o odor ruim. Coloque as gemas em uma peneira, que deverá estar sobre um recipiente, e fure-as cuidadosamente para não esfregar no fundo do utensílio. Espere escorrer e pronto.