Restaurante no Japão serve macarrão em "tobogãs" diante de uma cachoeira

Localizado na cidade de Quioto, no Japão, o restaurante Hirobun é um dos mais conhecidos quando se trata de Nagashi Somen, um tipo de macarrão servido de forma bastante curiosa e tradicional no país. No local, que é referência no tipo de preparação, o macarrão é servido em plataformas fluviais que parecem "tobogãs" de bambu, e os clientes precisam "pescar" a massa com hashis, talheres usados na culinária asiática.