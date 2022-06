Queijo canastra é eleito o melhor do mundo: iguaria de Minas Gerais superou até o parmesão

Registrado desde 2008 como patrimônio imaterial brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o queijo canastra tem 4.7 estrelas no “Taste Atlas”, nota estabelecida a partir de avaliações de usuários pelo mundo. No site, é recomendado que a iguaria seja combinada com vinho tinto, cerveja escura e goiabada.