Parece mentira, mas dá para preparar até bolo e brigadeiro na sanduicheira

A criatividade do brasileiro no universo culinário é notável, e ela não acaba na criação de comidas inusitadas. Além disso, a habilidade de criar novas experiências gastronômicas passa também pelo próprio preparo dos alimentos, mostrando inclusive que, para fazer um bolo com cobertura de brigadeiro, uma sanduicheira e um pouco de papel alumínio bastam. Veja como isso é possível: