Torta de liquidificador para "assar" na air fryer: receita simples "salva" no dia a dia

Despeje metade da massa no cesto fechado da air fryer untado com óleo, coloque o recheio de sua preferência (presunto, queijo, frango desfiado, etc.) e cubra com o restante da massa. Leve à fritadeira elétrica para “assar” por cerca de 25 minutos a 200 graus. Espere amornar, desenforme e sirva.