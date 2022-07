Veja como preparar uma torta com massa de batata que é opção de almoço vapt-vupt

Despeje metade da massa em um refratário ou assadeira, faça camadas com presunto, queijo-prato, tomate e muçarela e cubra com o restante da massa. Polvilhe por cima mais muçarela e orégano e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos, até dourar. Veja no vídeo abaixo o passo a passo dessa e de outras receitas criativas para o dia a dia: