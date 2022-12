8 doces facílimos de fazer com ingredientes que você provavelmente já tem na cozinha

Dilua a gelatina sem sabor em uma xícara de água conforme mandam as instruções da embalagem. Bata a gelatina no liquidificador com o leite condensado e o creme de leite até formar um creme. Em seguida, unte uma fôrma com óleo e intercale pedacinhos das gelatinas coloridas com o creme. A última camada na fôrma deve ser do creme. Leve à geladeira e deixe da noite para o dia. Desenforme e sirva.