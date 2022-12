Salada de lentilha é prato leve e refrescante para o Ano-Novo: veja como fazer

Em seguida, passe os grãos por uma peneira e deixe escorrer bem a água. Transfira-os para uma tigela e regue com azeite. Tempere com o cominho, o sal e a pimenta, misture bem e finalize com a salsinha picada por cima. Se desejar incrementar a preparação, sirva a salada de lentilha com vinagrete ou com cebola caramelizada.