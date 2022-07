5 receitas fáceis que vão salvar seu almoço e aproveitar o que tem na geladeira

Modo de preparo:

Em uma panela grande, refogue com óleo ou azeite a cenoura, a abobrinha e o alho e tempere com sal e pimenta. Junte o arroz, misture bem e deixe fritar por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando até ficar bem dourado, com os grãos quase queimadinhos. Se tiver cebolinha ou salsinha sobrando no refrigerador, finalize com as ervas picadas e sirva a seguir.