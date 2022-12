Panetone de liquidificador e até feito na frigideira: chef ensina 3 receitas diferentes

Desligue o fogo e mantenha a frigideira sobre a chama desligada por mais 5 minutos. Passe a espátula de silicone nas laterais e depois use-a para virar o panetone para assar do outro lado. Asse por mais 5 minutos do segundo lado, sempre em fogo mínimo com a frigideira tampada.

Quando o panetone estiver douradinho do segundo lado, desligue o fogo, retire-o da frigideira e deixe esfriar sobre uma grade ou prato forrado com papel absorvente.