5 receitas de peru de Natal: como preparar com recheio de farofa, cobertura de bacon e mais

Modo de preparo:

Asse normalmente o peru seguindo as instruções na embalagem e reserve. Para fazer o molho, comece derretendo o açúcar em fogo médio até caramelizar. Adicione o vinagre, deixe evaporar e junte os sucos e as tiras de casca do limão e da laranja. Ferva até reduzir à metade, passe pelo coador e volte ao fogo com o caldo de galinha.