Quindim de caneca: fazer o doce para só uma pessoa é bem mais rápido e prático

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes em uma caneca e leve ao micro-ondas por 2 minutos, parando na metade do tempo para mexer bem. Retire do aparelho, cubra com papel filme, deixe amornar por 10 minutos e desenforme. Decore com mais coco ralado para finalizar. Confira no vídeo abaixo o passo a passo da sobremesa: