Petit gateau branco com doce de leite feito na caneca: receita deliciosa é facílima de fazer

Modo de preparo:

Derreta o chocolate branco no micro-ondas e reserve. Em uma tigela grande, misture com um batedor de arames os ovos, o açúcar, a baunilha e o óleo. Adicione o chocolate branco derretido, misture novamente e junte a farinha. Misture para incorporar todos os ingredientes e despeje a massa em canecas untadas com manteiga.