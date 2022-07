Massa com pesto de espinafre: aprenda a preparar este prato com molho diferentão

Modo de preparo:

No liquidificador ou processador de alimentos, bata as folhas destacadas do espinafre com as nozes, o parmesão ralado, o dente de alho e o azeite até formar um molho bem liso. Armazenado na geladeira em um pote com fechamento hermético, o molho pesto dura até 15 dias. Para utilizá-lo, basta colocar em uma panela, cozinhar a massa, acrescentá-la ao molho junto de uma concha do cozimento do macarrão, incorporar bem e servir com queijo ralado de sua preferência.