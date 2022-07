Macarrão de forno com frango, molho branco e delicioso gratinado por cima: veja receita

Para preparar o molho, dissolva o amido de milho em 1/3 do leite e reserve. Em uma panela, coloque os 2/3 do leite restantes, o amido de milho dissolvido, a manteiga e o queijo parmesão ralado. Misture e vá mexendo sem parar com um batedor de arames para evitar que fique empelotado. Quando o molho ficar consistente, retire do fogo e junte o creme de leite, misturando bem.