Massa de pizza com cerveja: aprenda a preparar este prato diferentão

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, coloque a farinha de trigo, o leite em pó, o açúcar, o sal, o óleo e, por último, a cerveja. Sove a massa até ela se soltar das mãos, faça bolinhas pequenas e deixe descansar por 20 minutos. Após esse tempo, abra as massas com a ajuda de um rolo, forme um disco e espalhe molho de tomate. Cubra com a cobertura desejada e leve ao forno por 35 minutos para assar.