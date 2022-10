Receita de fatias de cacau com tâmaras é opção de doce saudável: como preparar

Modo de preparo:

No processador de alimentos, bata as tâmaras, a aveia, o cacau em pó e a amêndoa até formar uma massa densa. Forre o fundo e as laterais de um refratário com papel filme, despeje a massa a nivele. Espalhe por cima o xarope de cacau, cubra com chocolate derretido e leve ao congelador por 1 hora. Na hora de servir, retire do refratário puxando pelo papel filme e corte em fatias.