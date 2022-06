Aprenda a fazer um bolo gelado de morango tão lindo que dá até pena de comer

Para fazer a calda, aqueça a água e açúcar até dissolver. Corte o pão-de-ló ao meio no sentido horizontal e umedeça as duas partes do bolo com a calda. Coloque a base do pão-de-ló em uma forma redonda de fundo removível e cerque com um círculo de acetato. Posicione morangos cortados ao meio, cubra com metade creme e junte morangos picadinhos.