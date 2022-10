Arroz de frigideira é tão gostoso quanto arroz de forno e dá para usar o que tiver na geladeira: receita

Junte a água fervente e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos com a frigideira semitampada. Adicione o milho e a ervilha e misture. Com uma colher, abra 4 espaços no arroz e disponha os ovos. Tampe a panela e cozinhe por mais 8 minutos. Retire do fogo e sirva a seguir.