Aprenda como fazer o básico e delicioso bolinho de fubá para o café da tarde

Modo de preparo:

No liquidificador, bata por cerca de 5 minutos os ovos, o óleo, o açúcar e o leite, até obter uma massa bem lisa. Transfira para uma tigela grande e adicione o fubá e a farinha, misturando com um batedor de arames para não empelotar. Incorpore o fermento e despeje em uma fôrma redonda com furo no meio, já untada e enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus e asse por 30 minutos.