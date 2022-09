Você sabia que paçoca pode ser salgada? Veja como preparar receita com carne-seca

Quando se fala em paçoca, logo vem à mente o tradicional doce feito de amendoim torrado - mas o que muitos não sabem é que há tambem paçoca salgada. A explicação para isso, inclusive, está no próprio nome do prato, que, em tupi, significa "terminar socando". Sendo assim, paçoca pode ser qualquer preparação que resulte da trituração de vários ingredientes amassados com pilão.