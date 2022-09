Crispy de couve na air fryer: preparação é mais fácil, fica sequinha e não faz sujeira

Lave e seque bem a couve, retire o talo e fatie as folhas bem fininhas. Tempere com sal a gosto, adicione um pouco de azeite e misture bem as folhas com as mãos. É importante, aqui, que todas as tirinhas de couve estejam azeitadas, prevenindo que algum pedacinho se desloque do cesto e prejudique o funcionamento do eletrodoméstico.