Batata rosti: receita diferente com cara de restaurante não é difícil de fazer em casa

Unte o fundo de uma frigideira pequena com azeite e forre com parte da batata ralada, formando uma base. Em seguida, coloque uma porção de recheio no centro (opcional, veja sugestões abaixo) e cubra com outra camada de batata.

Pressione levemente com uma colher para moldar. Cubra com outra frigideira do mesmo tamanho, formando o tostex.