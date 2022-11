"Mais um dia no barraco...": chef faz sucesso no Instagram ensinando a cozinhar sem frescura

Thallita Flor se define em seu perfil no Instagram como palhaça, atriz, favelada e cozinheira. A influenciadora, no entanto, é bem mais do que isso: com talento e irreverência, ela derruba o velho mito de que a boa gastronomia só pode ser encontrada em restaurantes caros e que pratos elaborados só podem ser preparados em cozinhas bem equipadas.