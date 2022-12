Erick Jacquin se afundou em dívidas, mas deu a volta por cima: conheça a história

Durante quase 10 anos, o restaurante de Jacquin foi considerado um dos melhores e mais premiados do País. Porém, apesar do prestígio, a casa passou a ter problemas financeiros. Em 2013, o Le Brasserie acumulava uma dívida de quase R$ 3 milhões, algo que obrigou o cozinheiro a fechar as portas do estabelecimento.