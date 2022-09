Além de jurado do “MasterChef”, Jacquin é sócio de 5 restaurantes em SP: conheça seus negócios

#2 Bistrô Ça-Va

Localizado no bairro da Bela Vista, o bistrô Ça-Va passou a ser comandado por Jacquin após uma das gravações do programa “Pesadelo na Cozinha” (Band), no qual o chef visita estabelecimentos em condições ruins e ajuda a trazer melhorias. Após assumir o estabelecimento, o cozinheiro fez questão de manter o mesmo nome e as características do local para honrar o antigo dono. Com ambiente alegre, colorido e repleto de gravuras, o estabelecimento também oferece o melhor da cozinha francesa, servinto pratos como escargot, sopa de cebola, filé mignon ao poivre com fritas, etc.