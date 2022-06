Dia dos Namorados: 13 opções de restaurantes românticos para comemorar a data

Gerenciado pelo chef Marcelo Côrrea Bastos, o estabelecimento que fica no topo do MAC USP (Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo), construídos pelo arquiteto Oscar Niemeyer, faz justiça ao nome, já que a vista do local realmente impressiona: de um lado, o Parque Ibirapuera, e, do outro, o icônico edifício do Instituto Biológico.

Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301 - 8º andar (MAC-USP) - Vila Mariana.