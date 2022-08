Pudim de cerveja é sobremesa perfeita para o Dia dos Pais: veja como preparar

Para fazer o pudim, basta bater todos os ingredientes no liquidificador. Transfira então a mistura para a fôrma com caramelo, cubra com papel alumínio e asse em banho-maria por cerca de 1 hora em forno pré-aquecido a 180 graus. Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos 3 horas antes de desenformar e servir.