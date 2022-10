Escondidinho frito é variação inusitada e ainda mais deliciosa da receita original: como fazer

Forre o fundo e as laterais de um recipiente com papel filme, coloque uma camada do purê de batatas, adicione o recheio de carne moída, cubra com mais purê e envolva no filme plástico, formando uma bola. Mantenha na geladeira por 3 horas. Retire então o escondidinho da geladeira, passe pela farinha de trigo para empanar e frite em óleo quente por imersão até dourar.