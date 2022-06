Pamonha fica ainda mais gostosa se recheada: 3 opções para experimentar

Modo de preparo:

Debulhe as espigas de milho com uma faca e, no liquidificador, bata os grãos com o leite condensado, o leite, o sal e o açúcar até os ingredientes virarem um creme liso e homogêneo. Coloque metade da massa em uma palha previamente fervida, recheie com a goiabada e complete com mais massa de pamonha. Amarre a palha com um barbante e cozinhe em uma panela grande com água fervente por 40 minutos.