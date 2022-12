Como fazer michelada: drink é praticamente uma cerveja temperada

Modo de preparo:

Mantenha o copo vazio no congelador por cerca de 30 minutos, retire e passe metade de um limão na borda. Passe a borda em um pires com sal e pimenta-do-reino misturados. Esprema o limão dentro do copo, adicione os molhos inglês e de pimenta, junte o gelo e complete com a cerveja. Misture e sirva a seguir.