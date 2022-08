6 opções de aperitivos fáceis de fazer para receber os amigos com classe

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o feijão cozido com o ovo até obter uma massa homogênea. Despeje a mistura em uma panela e leve ao fogo, adicionando o fermento e a farinha. Acrescente a salsinha e coentro. Misture bem por cerca de 3 minutos, até a massa ficar bem firme e começar a desgrudar do fundo da panela. Espere amornar e, com as mãos, molde os bolinhos. Frite-os por imersão em óleo quente por aproximadamente 2 minutos ou até dourar.