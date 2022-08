Truque simples faz pele do tomate se soltar com facilidade: é mais fácil que descascar

Lave e seque os tomates e, com uma faca afiada, faça um corte em formato de "x" na base de cada um. Coloque-os em um prato com o corte voltado para cima e envolva o prato todo com plástico filme. Em seguida, leve o prato ao micro-ondas por 2 minutos. Ao final deste tempo, retire o filme e, a partir do corte em x, puxe dlicadamente a pele, como se estivesse descolando um adesivo, e descarte-a.