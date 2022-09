4 dicas para requentar macarrão sem que a massa fique dura e ressecada

#2 De volta para a panela

Uma boa opção para requentar massas, tanto com quanto sem molho, é usar a panela em vez o micro-ondas. No eletrodoméstico, a tendência é ressecar, mas esquentar a preparação direto no fogo mantém a umidade e ainda possibilida certa "renovação". No caso de massas ao molho vermelho ou ao alho e óleo, por exemplo, aqueça um pouco de azeite ou manteiga, acrescente a massa e mexa bem, garantindo que o macarrão esquente enquanto incorpora bem ao molho.